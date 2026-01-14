Irene e Andrea D. hanno già vissuto un colpo di fulmine, mentre tra Marina e Federico il rapporto sembra molto più teso. Questa sera alle 21.30 su Real Time va in onda il secondo appuntamento di Matrimonio a Prima Vista 2026, il reality che vede sei single pronti a sposarsi senza aver mai incontrato prima. Un nuovo episodio che promette emozioni e sorprese nel percorso verso il matrimonio.

S econdo appuntamento, questa sera alle 21.30 su Real Time, con Matrimonio a prima vista 2026, il dating show cult con protagonisti s ei single che si sposano senza essersi mai visti prima. Nella prima puntata composta da due episodi di mercoledì scorso si sono giurate amore eterno due coppie: Marina e Federico e Linda e Andrea T. (già in viaggio di nozze). Stasera si vedrà il matrimonio fra Irene e Andrea D.. Intanto come stanno procedendo i rapporti tra i neo sposi? “Turisti per Case”, la clip del programma su Real Time X Leggi anche › La prima puntata di “Matrimonio a prima vista 2026”: le coppie e le nozze Matrimonio a prima vista 2026, seconda puntata 14 gennaio su Real Time, anticipazioni coppie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Per Irene e Andrea D. è già colpo di fulmine mentre fra Marina e Federico il gelo è quasi insopportabile

