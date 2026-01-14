Per i Si! Bomm! Voilà! album d' esordio e una tappa a Pordenone
I “Si! Bomm! Voilà!” presentano il loro album di debutto, in uscita il 16 gennaio per Woodworm, disponibile sia in digitale sia in formato fisico. Dopo il singolo “Pinocchio” e l’annuncio del Club.Tour.2026, questa raccolta rappresenta il primo passo ufficiale del gruppo nel panorama musicale. Una tappa significativa che segna l'inizio di un percorso artistico da seguire con attenzione.
