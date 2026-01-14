Oggi si conclude un percorso giudiziario importante per Chiara Ferragni, con la pronuncia della sentenza definitiva. Dopo un lungo iter di indagini e attese, la decisione rappresenta un momento chiave per l’imprenditrice digitale. La vicenda, al centro dell’attenzione pubblica, si avvia alla conclusione, segnando un passaggio fondamentale nel suo percorso personale e professionale.

La giornata di oggi segna un passaggio cruciale per Chiara Ferragni. Dopo mesi di indagini, polemiche e riflettori puntati, per l’imprenditrice digitale è arrivato il momento più delicato: quello della decisione del giudice. Un verdetto atteso che potrebbe chiudere definitivamente una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni, tra accuse, difese e una tensione palpabile dentro e fuori dall’aula. Chiara Ferragni in tribunale: oggi finalmente la verità. Chiara Ferragni è comparsa questa mattina davanti alla terza sezione penale del tribunale di Milano, dove è attesa la sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata in relazione ai casi del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Per Chiara Ferragni è arrivata l’ora della verità: oggi la sentenza definitiva, momenti di tensione

Leggi anche: Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata

Leggi anche: Belén e Chiara Ferragni: “Momenti di tensione a St.Moritz”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chiara Ferragni e il Pandoro gate è il giorno della verità Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata.

Per Chiara Ferragni è arrivata l’ora della verità: oggi la sentenza definitiva, momenti di tensione - Chiara Ferragni, a due anni dall'exploit del pandoro gate, oggi conoscerà la sentenza definitiva: assolta o condannata? donnapop.it