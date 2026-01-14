People We Meet on Vacation è la nuova rom-com di Netflix | 12 anni di amicizia mille vacanze una sola verità
Ci sono amicizie che durano una vita e amicizie che aspettano solo il momento giusto per trasformarsi in qualcos’altro. Poppy e Alex, protagonisti della rom-com People we meet on vacation – Un amore in vacanza, appartengono alla seconda categoria, anche se ci metteranno un bel po’ a rendersene conto. Tratto dall’omonimo bestseller di Emily Henry, arrivato in Italia due anni fa con Harper&Collins, il film racconta del legame speciale tra questi due ragazzi, nato per caso durante un viaggio in macchina dal college alla loro cittadina natale nell’Ohio. Un’amicizia che si consolida attraverso una tradizione irrinunciabile: una settimana di vacanza insieme ogni estate, sempre in un posto diverso. 🔗 Leggi su Amica.it
