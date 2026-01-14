Pensa di aver vinto ma si sbaglia | Ofner ‘fregato’ da super tie break agli Australian Open

Durante le qualificazioni agli Australian Open, Sebastian Ofner ha creduto di aver ottenuto la qualificazione, ma un super tie-break ha modificato il risultato. Nell’ultimo turno, giocato a Melbourne prima dell’inizio dello Slam, l’austriaco ha pensato di aver superato l’ostacolo, solo per scoprire che la vittoria non era definitiva. Questo episodio evidenzia come nel tennis le emozioni possano essere ingannevoli e le partite imprevedibili.

