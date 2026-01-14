Pedraza giocherà nella Lazio la prossima stagione

Pedraza giocherà nella Lazio nella prossima stagione. Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera al Villarreal, dove è arrivato nel 2011 all’età di 15 anni, il calciatore spagnolo si trasferisce in Italia. La notizia, riportata da Marca, segna un nuovo importante passo nel percorso professionale di Pedraza, che si prepara a confrontarsi con il calcio italiano.

2026-01-14 11:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Dopo mezza vita dentro Villarreal Dove È arrivato nell'estate del 2011 all'età di 15 anni.,Alfonso Pedraza Concluderà la carriera da calciatore con i giallorossi la prossima estate. L'esterno del Córdoba, che avrebbe terminato il suo contratto la prossima estate, Ha già un impegno con la Lazio Italiano in virtù dello status di calciatore libero dal 1° gennaio. Alcune trattative di cui il club La Plana era già a conoscenza e così Non influiscono molto sul futuro di una squadra il cui impegno per la prossima stagione in tale ambito prevede il ritorno del prestito Carlos Romero.

