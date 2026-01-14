Pedinano un uomo dentro e fuori il supermercato per scipparlo bloccati dalla Volante

Due uomini hanno tentato di scippo all’interno di un supermercato, ma sono stati fermati grazie alla presenza della sicurezza privata e dell’intervento tempestivo della Polizia di Stato. La dinamica si è svolta tra le corsie del centro commerciale, dove i malviventi avevano pianificato il colpo, ma sono stati intercettati prima di riuscire nel loro intento.

