Pedinano un uomo dentro e fuori il supermercato per scipparlo bloccati dalla Volante
Due uomini hanno tentato di scippo all’interno di un supermercato, ma sono stati fermati grazie alla presenza della sicurezza privata e dell’intervento tempestivo della Polizia di Stato. La dinamica si è svolta tra le corsie del centro commerciale, dove i malviventi avevano pianificato il colpo, ma sono stati intercettati prima di riuscire nel loro intento.
Avevano puntato la loro vittima tra le corsie di un noto centro commerciale e hanno atteso il momento propizio per entrare in azione, ma non avevano fatto i conti con l'occhio attento della sicurezza privata e la rapidità della Polizia di Stato.È successo ieri mattina, 13 gennaio, intorno a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
