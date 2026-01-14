Pedaggi autostrade aumenti da gennaio 2026 | la tabella dei rincari e le tratte più costose

A partire da gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un incremento medio dell’1,5%, in linea con le recenti variazioni dell’inflazione. Questa modifica riguarda diverse tratte, alcune delle quali risultano più costose rispetto ad altre. Di seguito, viene presentata una tabella dettagliata con le nuove tariffe e le tratte più penalizzate, per offrire una panoramica chiara e aggiornata agli utenti.

Da gennaio 2026 i pedaggi autostradali aumentano: le nuove tariffe hanno portato un aumento medio dell'1,5% per adeguare i costi all'inflazione. In molti casi, questo significa pagare tra 10 e 20 centesimi in più a tratta. Ma non è l'unica novità per gli autisti: da quest'anno si potrà chiedere il rimborso del ticket in caso di ritardi per cantieri o traffico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Autostrade, la tabella degli aumenti dei pedaggi dal 1° gennaio 2026: i prezzi aggiornati per tratta Leggi anche: Autostrade, da gennaio rincari dei pedaggi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pedaggi autostradali: il 2026 si apre con gli aumenti; Autostrade, dal 1° gennaio è aumentato il pedaggio anche per l'A15 Parma-La Spezia; Pedaggi autostradali 2026: calcolo, come funziona e le sanzioni; Pedaggi autostradali, aumenti dal 2026: Confartigianato chiede misure per l’autotrasporto. Pedaggi autostrade, aumenti da gennaio 2026: la tabella dei rincari e le tratte più costose - Da gennaio 2026 i pedaggi autostradali aumentano: le nuove tariffe hanno portato un aumento medio dell'1,5% per adeguare i costi all'inflazione ... fanpage.it

Pedaggi autostradali: aumenti minimi, ma tariffe elevate - Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove tariffe dei pedaggi autostradali in Italia, adeguate all'inflazione ... vocealta.it

Aumenti in autostrada, la stangata è servita: ecco le tratte più costose - Pedaggi ritoccati al rialzo, differenze marcate tra Nord e Sud e costi che, chilometro dopo chilometro, incidono sempre di più sui viaggiatori abituali ... notizie.tiscali.it

Pedaggi autostrade 2026: ecco quanto aumentano davvero Leggi di più facebook

Il Governo aveva congelato l’aumento del pedaggi autostradali, ma la Corte Costituzionale ha annullato il provvedimento. Sarà in nome della “solidarietà sociale” prevista all’art. 2 I cittadini paghino per i “poveri concessionari”! x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.