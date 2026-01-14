Paziente morto in ospedale a Napoli l'Asl condannata a risarcire la famiglia con 600mila euro

Un paziente deceduto in un ospedale di Napoli, dopo aver subito complicazioni a seguito di un incidente domestico, ha portato a una condanna dell’ASL al risarcimento di 600mila euro alla famiglia. La vicenda evidenzia le responsabilità dell’istituto sanitario in un caso di malasanità, sollevando questioni sulla qualità delle cure e sulla tutela dei pazienti.

Il paziente, arrivato in ospedale dopo un incidente domestico, è poi deceduto a causa di complicazioni. Accertata la responsabilità, l'Asl Napoli 1 Centro è stata condannata dal Tribunale a risarcire i familiari dell'uomo.

