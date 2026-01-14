Pavard Marsiglia non decolla | e se l’Inter ci ripensasse?

Benjamin Pavard vive un momento complesso al Marsiglia, lontano dagli standard attesi. La sua situazione evidenzia quanto le percezioni possano influenzare l’immagine di un calciatore, anche quando le realtà sono più articolate. L’Inter, nel frattempo, potrebbe valutare opportunità future, considerando i cambiamenti e le incertezze di questa fase. Un’analisi che invita a riflettere sui rapporti tra mercato, prestazioni e percezione nel calcio contemporaneo.

Il calcio sa essere spietato soprattutto con chi vive di percezioni. E in questo momento Benjamin Pavard è esattamente lì: dentro una stagione che non decolla, lontano da Milano, con addosso l'etichetta di "affare riuscito per l'Inter" che rischia di diventare una semplificazione comoda, ma fuorviante. A Marsiglia Pavard non sta attraversando un periodo brillante. Il suo trasferimento estivo dall'Inter all' Olympique Marsiglia, consumato nelle ultime ore di mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto, doveva rappresentare una nuova centralità tecnica. Per ora, invece, è diventato un terreno di riflessione anche per chi a Milano non ha mai smesso di seguirlo.

