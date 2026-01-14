Paura senza fatti | Castiglion Fiorentino trema poi scopre che era solo gennaio

A Castiglion Fiorentino si diffondeva la paura senza basi, alimentata da voci e fraintendimenti. Tra sirene e messaggi di WhatsApp, il timore si è rapidamente diffuso, coinvolgendo tutta la comunità. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di un episodio isolato, legato a un normale mese di gennaio. Un esempio di come le notizie infondate possano creare allarmismo ingiustificato.

Castiglion Fiorentino – Sirene spiegate, occhi sgranati, WhatsApp infuocati e zie che fanno il testamento tra un cappuccino e un biscotto. Poi niente. Tutto rientrato. Era solo l’inverno. E la vecchiaia. E magari pure un po’ di sfiga statistica. Comunicato paura senza fatti Il tutto nasce da un post che, invece di tranquillizzare, ha fatto venire voglia di barricare le finestre. A quel punto Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, giustamente chiede: “Scusate, ma qui si muore davvero più del solito o stiamo facendo cinema?” La risposta del Sindaco arriva in purezza burocratica: «Appena ho qualcosa ve lo dico. 🔗 Leggi su Lortica.it

