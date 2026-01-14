Patente ora è più difficile ottenerla

A partire dal 2026, ottenere la patente di guida sarà più complesso a causa di nuove regole più rigorose. Il governo ha deciso di intervenire durante le fasi di formazione e pratica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Queste modifiche mirano a garantire una preparazione più approfondita per i futuri automobilisti, contribuendo a ridurre i rischi e a promuovere comportamenti più responsabili sulla strada.

Regole più severe e stringenti per conseguire la patente di guida a partire dal 2026. Intenzionato a garantire una maggiore sicurezza sulle strade, il governo è intervenuto alla radice, andando ad agire proprio nel momento della formazione e della pratica. I futuri automobilisti dovranno essere molto più consapevoli delle norme e delle corrette abitudini da adottare in viaggio. Ecco dunque che nel 2026 sono entrate in vigore delle nuove norme che mirano a rendere l'iter per ottenere la patente più articolato, cosa che rende ovviamente il percorso più difficoltoso. I costi, ad esempio, saranno maggiori, perché è stato inserito un aumento delle ore di guida obbligatorie.

