Il Comune di Pellezzano annuncia l'introduzione di un nuovo servizio di rilascio dei passaporti presso gli uffici postali. Questa novità permette di semplificare e velocizzare le procedure, offrendo un servizio più accessibile ai cittadini. Di seguito, vengono illustrate le principali modalità di richiesta e le eventuali novità rispetto al passato. La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina nel Comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Pellezzano è stato individuato per ospitare la presentazione, questa mattina, del nuovo servizio di rilascio dei passaporti che interessa gli uffici postali. Presso gli uffici, infatti si potrà richiedere e rilasciare il passaporto “ Uno strumento innovativo che consentirà ai soggetti interessati di presentare la domanda di rilascio o rinnovo del passaporto abbattendo le distanze e semplificando in maniera significativa l’accessibilità a questo servizio”, ha commentato il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ringraziando Poste italiane per aver scelto Pellezzano come sede di presentazione del nuovo servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Passaporto, tutte le novità per il rilascio a Pellezzano

