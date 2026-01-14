Parma vicenda Teatro Due | FdI sollecita la Regione a recuperare i fondi

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Priamo Bocchi, ha presentato un’interrogazione in commissione riguardo alla vicenda giudiziaria della Fondazione Teatro Due di Parma. L’obiettivo è sollecitare la Regione a recuperare i fondi eventualmente coinvolti, al fine di tutelare le risorse pubbliche e garantire la continuità delle attività culturali nel territorio.

Le vicende giudiziarie della Fondazione Teatro Due di Parma sono al centro di un'interrogazione a risposta in commissione, presentata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi. Nell'atto Bocchi ripercorre il processo nato dai ricorsi della consigliera regionale di parità e di.

Parma, molestie al Teatro Due denunciate dalle attrici: la direttrice Paola Donati si autosospende dopo le accuse contro un regista - La vicenda giudiziaria nasce dalle denunce presentate da due ex studentesse del corso di alta formazione del Teatro Due, che hanno accusato il regista di violenza sessuale e molestie per fatti risalen ... corrieredibologna.corriere.it

Harvey Weinstein non è un caso isolato: il caso delle attrici violentate a Parma e gli abusi nel mondo dello spettacolo - Veronica Stecchetti, insieme a Federica Ombrato, ha denunciato nel 2019 un noto regista del Teatro Due di Parma per violenza sessuale: una sentenza storica ... fanpage.it

