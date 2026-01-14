Parla l’amministratore | I contatori? Da brividi Si è rischiata una strage

Come amministratore del condominio, desidero condividere un’analisi sulla situazione dei contatori. L’incendio alla torre B avrebbe potuto essere evitato, e rappresenta un richiamo importante sulla manutenzione e la sicurezza degli impianti. La nostra priorità è garantire la sicurezza di tutti, imparando dagli eventi passati per prevenire future emergenze e migliorare le procedure di controllo.

Francesco Donazzi, amministratore condominiale del grattacielo. L’incendio alla torre B si poteva evitare? "Abbiamo sperato per tanto tempo che non succedesse nulla. Ma penso che fosse inevitabile data la condizione generale degli impianti. Quell’ incendio è stato una tragedia sfiorata. Potenzialmente poteva essere una strage". Nella torre A la situazione è diversa? "Dal punto di vista degli impianti no. È comunque una situazione molto problematica. L’unico presidio aggiuntivo è che ci abita il custode, ma onestamente non so quanto avrebbe potuto incidere la sua presenza". Gli affittuari e i proprietari quando potranno tornare alle loro abitazioni? "La torre B adesso è vuota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

