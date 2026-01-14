Paris Saint Germain-Lille venerdì 16 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pronto riscatto parigino contro i Dogues

Il match tra Paris Saint Germain e Lille, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21:00, apre la ripresa della Ligue 1 dopo la pausa per la coppa di Francia. In questo articolo troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un'analisi obiettiva e dettagliata sulla sfida tra le due squadre.

Riparte la Ligue1 dopo la sosta per la coppa di Francia con il secondo anticipo del venerdì che vede il Paris Saint Germain impegnato contro il Lille di Genesio. I parigini hanno affrontato per ben 2 volte i cugini del Paris FC con vittoria in campionato ma con una beffarda sconfitta in coppa di Francia: nel mezzo la vittoria nel Trophée des.

