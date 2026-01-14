Il match tra Paris Saint Germain e Lille si disputa venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21:00, aprendo la seconda parte della stagione di Ligue 1 dopo la pausa per la coppa di Francia. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per una delle sfide più interessanti della giornata.

Riparte la Ligue1 dopo la sosta per la coppa di Francia con il secondo anticipo del venerdì che vede il Paris Saint Germain impegnato contro il Lille di Genesio. I parigini hanno affrontato per ben 2 volte i cugini del Paris FC con vittoria in campionato ma con una beffarda sconfitta in coppa di Francia: nel mezzo la vittoria nel Trophée des . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Lille (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

