Paris Saint Germain-Lille venerdì 16 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pronto riscatto parigino contro i Dogues

Il match tra Paris Saint Germain e Lille, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:00, apre la ripresa della Ligue 1 dopo la pausa per la coppa di Francia. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici di un incontro che si preannuncia importante per entrambe le squadre. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire e comprendere questa sfida tra i parigini e i nordisti.

Riparte la Ligue1 dopo la sosta per la coppa di Francia con il secondo anticipo del venerdì che vede il Paris Saint Germain impegnato contro il Lille di Genesio. I parigini hanno affrontato per ben 2 volte i cugini del Paris FC con vittoria in campionato ma con una beffarda sconfitta in coppa di Francia: nel mezzo la vittoria nel Trophée des. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

