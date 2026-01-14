Pari senza reti contro il Perugia per la Primavera

Nella partita valida per la Primavera, il pari senza reti tra Perugia e Rosa rappresenta un risultato equilibrato. La gara si è svolta senza reti, con entrambe le squadre che hanno mostrato attenzione difensiva e poche occasioni offensive. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0, evidenziando l'equilibrio tra le due formazioni.

0 PERUGIA 0: Rosa, Tocchi (dal 35’ s.t. Vischia), Di Pierdomenico, Russo (dal 35’ s.t. Rama), Di Teodoro, Zagari, D’Agostino, Casillo, Balducci (dal 28’ s.t. Ciafardini), De Witt (dal 28’ s.t. Angelino), Finotti (dal 45’ s.t. Picca). Panchina: Dente, Diamanti, Mbaye, Bruni. All. Corsi PERUGIA: Strappini, Giorgetti (dal 1’ s.t. Ciani), Belloni, Napolano, Peruzzi, Rondolini (dal 28’ s.t. Adamo), Vanni (dal 4’ s.t. Bellali), Dottori, Agnissan (dal 4’ s.t. Sheji), Perugini, Barberini (dal 43’ s.t. Cesarini). Panchina: Vinti, Merico, Baciocchi, Bartolini, Bevanati, Calzoni. All. Giorgi Arbitro: Pasqualini di Macerata Note - Ammoniti Vischia per l’Ascoli, Vanni per il Pescara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

