Pari senza reti contro il Perugia per la Primavera

Nella partita valida per la Primavera, il pari senza reti tra Perugia e Rosa rappresenta un risultato equilibrato. La gara si è svolta senza reti, con entrambe le squadre che hanno mostrato attenzione difensiva e poche occasioni offensive. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0, evidenziando l'equilibrio tra le due formazioni.

0 PERUGIA 0: Rosa, Tocchi (dal 35' s.t. Vischia), Di Pierdomenico, Russo (dal 35' s.t. Rama), Di Teodoro, Zagari, D'Agostino, Casillo, Balducci (dal 28' s.t. Ciafardini), De Witt (dal 28' s.t. Angelino), Finotti (dal 45' s.t. Picca). Panchina: Dente, Diamanti, Mbaye, Bruni. All. Corsi PERUGIA: Strappini, Giorgetti (dal 1' s.t. Ciani), Belloni, Napolano, Peruzzi, Rondolini (dal 28' s.t. Adamo), Vanni (dal 4' s.t. Bellali), Dottori, Agnissan (dal 4' s.t. Sheji), Perugini, Barberini (dal 43' s.t. Cesarini). Panchina: Vinti, Merico, Baciocchi, Bartolini, Bevanati, Calzoni. All. Giorgi Arbitro: Pasqualini di Macerata Note - Ammoniti Vischia per l'Ascoli, Vanni per il Pescara.

Il Santu Predu si sbarazza dell'Irgolese e vola al primo posto; pari senza reti per il Calagonone contro l'Ollolai; tris del Girasole: Folgore Mamoiada al tappeto - Il Santu Predu conquista l'undicesima vittoria della sua stagione, grazie al 2 a 0 interno rifilato all'Irgolese, con i tre punti che valgono per l'aggancio al pri ... sardegna.diariosportivo.it

Pari senza reti per il Tolfa: i biancorossi mancano la chance in ottica playoff - Pareggio a reti inviolate per il Tolfa Calcio nella 17ª e ultima giornata del girone di andata del campionato di Promozione. civonline.it

PERUGIA-PISA 2-0 | PRIMAVERA LIVE

Salernitana, pari senza reti con il Cosenza: rigore sbagliato e tante occasioni I granata recriminano soprattutto per il rigore fallito nel finale di primo tempo #Salernitana #ForzaGranata #Seriec #SalernitanaCosenza #Calcio #CronacaSportiva #Granata facebook

Serie C girone C: Casertana avanti ad Altamura, pari a reti bianche tra Benevento e Crotone dopo i primi 45. I risultati parziali x.com

