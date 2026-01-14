Il sottopasso della metropolitana nel Parco Arbostella, precedentemente chiuso a causa dell’accumulo d’acqua per le condizioni meteorologiche, è stato oggetto di interventi di ripristino. L’intervento è stato completato e il tunnel è stato riaperto, ripristinando la circolazione normale e riducendo i disagi per gli utenti della zona.

Disagi rientrati al Parco Arbostella, dove nelle scorse ore il sottopasso della metropolitana era stato reso impraticabile dall’accumulo d’acqua legato al maltempo dei giorni precedenti. Nella mattinata di oggi sono scattate le operazioni di ripristino: sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile, impegnati nello svuotamento del tunnel e nella messa in sicurezza dell’area. Tunnel ripristinato e di nuovo percorribile. L’intervento ha consentito di liberare il sottopasso dall’acqua e di ripristinare le condizioni di sicurezza. Al termine delle attività, il passaggio è stato riaperto e reso nuovamente fruibile per cittadini e viaggiatori. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Parco Arbostella, sottopasso della metro invaso dall’acqua: intervento completato e tunnel riaperto

