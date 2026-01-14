Parcheggio Amts Borsellino Bonaccorso Pd | Gli abusivi impongono il pizzo ai cittadini
Il parcheggio Amts “Borsellino” a Bonaccorso, nel centro di Catania, sta affrontando problemi legati all’occupazione abusiva e alle richieste di pizzo ai cittadini. La presenza di attività non autorizzate compromette la sicurezza e la fruibilità dell’area, creando disagio tra gli utenti e minando la normale gestione del servizio. È importante intervenire per ripristinare un ambiente sicuro e regolamentato, garantendo un parcheggio accessibile e protetto per tutti.
“Il parcheggio Amts “Borsellino”, nel cuore di Catania, è ormai diventato una vera e propria terra di nessuno”. A denunciarlo è il consigliere comunale del Partito democratico, Matteo Bonaccorso che durante l’ultimo Consiglio ha sollevato con forza la questione che riguarda sicurezza, legalità e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
