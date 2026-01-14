Paratici torna in Serie A | sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina

Fabio Paratici torna in Serie A e assume il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. La società ha scelto di affidargli la gestione delle strategie sportive, puntando su un professionista di esperienza per un progetto a lungo termine. Questa nomina rappresenta un passo importante per il club, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e sviluppare un percorso stabile e strutturato nel calcio italiano.

Il ritorno di Fabio Paratici in Serie A non è più una suggestione, ma un passaggio ormai scritto. La Fiorentina ha scelto di affidare a lui la regia sportiva del club e lo ha fatto con una mossa chiara, ragionata, che guarda oltre l'immediato. Il dirigente emiliano lascerà Londra al termine della finestra invernale e, da febbraio, inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in viola. L'operazione non nasce all'improvviso e racconta una volontà precisa da parte della società toscana: rafforzare la struttura dirigenziale con un profilo abituato a lavorare sotto pressione, in contesti complessi e ambiziosi.

