Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, con incarico a partire dal 4 febbraio. L'annuncio è stato confermato dalla società, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso professionale. Dopo l'esperienza alla Juventus, Paratici assume ora un ruolo chiave nella gestione della squadra toscana, portando con sé una consolidata esperienza nel calcio italiano.

Paratici Fiorentina, ora è anche ufficiale. Dal termine del calciomercato l’ex Juventus sarà il nuovo direttore sportivo dei toscani. Il panorama dirigenziale del calcio italiano vive oggi un sussulto improvviso, destinato a cambiare gli equilibri della Serie A. La notizia scuote l’ambiente calcistico fiorentino e italiano con la forza di un vero e proprio “acquisto” top player, spostando l’attenzione dal campo agli uffici di gestione. La Fiorentina tramite una nota ufficiale ha comunicato che Fabio Paratici è il nuovo Direttore Sportivo del club. La scelta di Rocco Commisso è chiara: per fare il salto di qualità definitivo, serve un uomo che conosca i segreti del successo e le dinamiche del mercato globale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paratici Fiorentina, ora è ufficiale. L’ex Juventus diventerà il ds della Viola dal 4 febbraio. Il comunicato

Leggi anche: Paratici Fiorentina, ora è ufficiale: dal 4 febbraio sarà il nuovo Direttore Sportivo viola. Il comunicato del club

Leggi anche: Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: clamoroso terremoto in casa Viola. Il comunicato del club che svela tutti i dettagli sulla separazione con il ds

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fiorentina è fatta per Brescianini; Fiorentina Brescianini è viola | Club storico suderò la maglia Vanoli è molto carico.

UFFICIALE - Paratici è il nuovo ds della Fiorentina: il comunicato - Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso club viola tramite il proprio sito ufficiale. fantacalcio.it