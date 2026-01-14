Paratici Fiorentina ora è ufficiale L’ex Juventus diventerà il ds della Viola dal 4 febbraio Il comunicato
Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, con incarico a partire dal 4 febbraio. L'annuncio è stato confermato dalla società, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso professionale. Dopo l'esperienza alla Juventus, Paratici assume ora un ruolo chiave nella gestione della squadra toscana, portando con sé una consolidata esperienza nel calcio italiano.
Paratici Fiorentina, ora è anche ufficiale. Dal termine del calciomercato l’ex Juventus sarà il nuovo direttore sportivo dei toscani. Il panorama dirigenziale del calcio italiano vive oggi un sussulto improvviso, destinato a cambiare gli equilibri della Serie A. La notizia scuote l’ambiente calcistico fiorentino e italiano con la forza di un vero e proprio “acquisto” top player, spostando l’attenzione dal campo agli uffici di gestione. La Fiorentina tramite una nota ufficiale ha comunicato che Fabio Paratici è il nuovo Direttore Sportivo del club. La scelta di Rocco Commisso è chiara: per fare il salto di qualità definitivo, serve un uomo che conosca i segreti del successo e le dinamiche del mercato globale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Paratici Fiorentina, ora è ufficiale: dal 4 febbraio sarà il nuovo Direttore Sportivo viola. Il comunicato del club
Leggi anche: Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: clamoroso terremoto in casa Viola. Il comunicato del club che svela tutti i dettagli sulla separazione con il ds
Fiorentina è fatta per Brescianini; Fiorentina Brescianini è viola | Club storico suderò la maglia Vanoli è molto carico.
UFFICIALE - Paratici è il nuovo ds della Fiorentina: il comunicato - Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso club viola tramite il proprio sito ufficiale. fantacalcio.it
Paratici Fiorentina, ora è ufficiale: sarà il nuovo Direttore Sportivo viola dal 4 febbraio. Il comunicato del club - Il comunicato del club La notizia scuote l’ambiente calcistico fiorentino e italiano con la forza di un ver ... calcionews24.com
Fiorentina, ufficiale: Paratici è il nuovo direttore sportivo. Quando assumerà l'incarico - La notizia era nota da settimane, adesso è arrivata l'ufficialità. corrieredellosport.it
FABIO PARATICI DAL 4 FEBBRAIO SARÁ IL NUOVO DS DELLA FIORENTINA ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina. #forzaviola #fiorentina x.com
I rapporti tra Paratici e l’agente di Fortini stanno complicando le trattative per il rinnovo contrattuale dell’esterno viola. #Fiorentina facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.