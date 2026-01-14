Paratici addio Tottenham | l’ex dirigente della Juve torna in Italia e tradisce i bianconeri

Fabio Paratici ha lasciato il Tottenham e torna in Italia, assumendo il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina dal 4 febbraio. La rescissione del contratto con il club inglese è ormai prossima, segnando un nuovo capitolo nella carriera dell’ex dirigente della Juventus. La sua esperienza nel calcio internazionale sarà a disposizione della società viola, che si prepara a nuove sfide nel prossimo mercato.

Paratici nuovo ds della Fiorentina: in carica dal 4 febbraio, rescissione con il Tottenham in chiusura. Cosa cambia per i viola. Fabio Paratici torna in Italia e lo fa dalla porta principale. La Fiorentina lo ha confermato come nuovo direttore sportivo: entrerà in carica il 4 febbraio, mentre si stanno ultimando gli aspetti formali legati alla rescissione con il Tottenham. Un passaggio di consegne che segna, per i viola, una scelta di peso e una dichiarazione d’intenti sul progetto sportivo dei prossimi anni. – Foto Ansa – serieanews. 🔗 Leggi su Serieanews.com

