Paratici addio Tottenham | l’ex dirigente della Juve torna in Italia e tradisce i bianconeri

Fabio Paratici ha lasciato il Tottenham e torna in Italia, assumendo il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina dal 4 febbraio. La rescissione del contratto con il club inglese è ormai prossima, segnando un nuovo capitolo nella carriera dell’ex dirigente della Juventus. La sua esperienza nel calcio internazionale sarà a disposizione della società viola, che si prepara a nuove sfide nel prossimo mercato.

Paratici nuovo ds della Fiorentina: in carica dal 4 febbraio, rescissione con il Tottenham in chiusura. Cosa cambia per i viola. Fabio Paratici torna in Italia e lo fa dalla porta principale. La Fiorentina lo ha confermato come nuovo direttore sportivo: entrerà in carica il 4 febbraio, mentre si stanno ultimando gli aspetti formali legati alla rescissione con il Tottenham. Un passaggio di consegne che segna, per i viola, una scelta di peso e una dichiarazione d’intenti sul progetto sportivo dei prossimi anni. – Foto Ansa – serieanews. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Paratici, addio Tottenham: l’ex dirigente della Juve torna in Italia (e tradisce i bianconeri) Leggi anche: Paratici Fiorentina: slitta l’arrivo del nuovo dirigente? La decisione a sorpresa del Tottenham. Cosa sta succedendo Leggi anche: Ravezzani su Paratici: «Considerato un fenomeno ma ha fatto male alla Juve, al Tottenham, ed è stato condannato» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venkatesham, Ad Tottenham: "Ringraziamo Paratici per il suo contributo al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro" - Nel comunicato che ufficializza l'addio di Paratici al Tottenham, l'amministratore delegato Vinai Venkatesham ha ringraziato l'ex Juve e Sampdoria per il contributo agli Spurs. tuttojuve.com

Paratici nuovo ds della Fiorentina - Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a partire dal prossimo 4 febbraio. ansa.it

Paratici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi ... - La Fiorentina attende di abbracciare, dal vivo, Fabio Paratici, ma per vedere il dirigente varcare la soglia del Viola Park ci vorrà ancora qualche giorno. firenzeviola.it

I motivi dell’addio di #Paratici al #Tottenham. #Fiorentina facebook

Secondo @MatteMoretto, #Paratici nei prossimi giorni si incontrerà col Tottenham per discutere del possibile addio #Fiorentina x.com

