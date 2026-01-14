Parafarmacia al Mercato Albinelli Al via le candidature al bando

La parafarmacia al Mercato Albinelli apre le candidature per il nuovo bando. Oltre alla vendita di prodotti alimentari, offrirà servizi accessori e di supporto per gli utenti. Questa iniziativa mira a migliorare l’esperienza dei clienti, integrando servizi utili e pratici all’interno del mercato. Le candidature sono aperte, invitando chi desidera partecipare a presentare la propria proposta secondo le modalità indicate nel bando.

