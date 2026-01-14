Parafarmacia al Mercato Albinelli Al via le candidature al bando
La parafarmacia al Mercato Albinelli apre le candidature per il nuovo bando. Oltre alla vendita di prodotti alimentari, offrirà servizi accessori e di supporto per gli utenti. Questa iniziativa mira a migliorare l’esperienza dei clienti, integrando servizi utili e pratici all’interno del mercato. Le candidature sono aperte, invitando chi desidera partecipare a presentare la propria proposta secondo le modalità indicate nel bando.
ornendo anche servizi accessori e di utilità per gli utenti, in integrazione all'attività di vendita di prodotti alimentari.Gli spazi sono già disponibili e arredati: i candidati dovranno procedere all'acquisto degli arredi presenti. L'attività dovrà avere come principale oggetto la vendita di.
Mercato Albinelli: assegnazione di un posteggio per attività di parafarmacia.
Oggi la parafarmacia sarà aperta con orario 08:45 12:45 16:00 18:00 Buona Vigilia!! facebook
