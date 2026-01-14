Paolo Sorrentino e la grazia dei politici | nostalgia per Draghi amore per Napolitano snobismo per Meloni
Paolo Sorrentino riflette sulla figura della politica italiana, evidenziando come la sua opera
Paolo Sorrentino continua a ripeterlo: “La Grazia non è ispirato a Mattarella. Certo, prende spunto da fatti reali: abbiamo avuto non uno ma due presidenti vedovi, con una figlia che svolgeva mansioni importanti nella vita del padre”. Lo ha ripetuto anche oggi, al “ Corriere della Sera”, in una lunga intervista nella quale, però, ha comunque citato Oscar Luigi Scalfaro e Sergio Mattarella. “Due giuristi, due cattolici. Qui finisce l’analogia tra l’attuale presidente della Repubblica e quello inventato da noi”. Ma per la prima volta, alla vigilia dell’uscita del suo film “ La Grazia “, si espone sul piano politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
