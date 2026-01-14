Paolo Sorrentino e la contraddizione di Napoli | I napoletani la criticano ma guai a chi la tocca

Nel corso di un’intervista al Corriere, Paolo Sorrentino ha condiviso riflessioni sul rapporto tra Napoli e i suoi abitanti. L’autore ha sottolineato come i napoletani siano critici nei confronti della città, ma allo stesso tempo protettivi e orgogliosi. Questa dinamica evidenzia la complessità del legame tra i cittadini e il loro territorio, un rapporto fatto di amore, critica e appartenenza.

Nel corso di una recente intervista al Corriere, Paolo Sorrentino ha parlato tra le altre cose del rapporto tra Napoli e i suoi abitanti. Al centro delle sue parole c'è il paradosso secondo il quale i napoletani sono durissimi nel criticare se stessi e la propria città, ma questo atteggiamento cambia quando le critiche arrivano dall'esterno. Uno dei passaggi dell'intervista al Corriere – nella quale il regista parla soprattutto del suo ultimo film, La Grazia – riguarda la simpatia, qualità che spesso viene attribuita ai napoletani quasi come un marchio di fabbrica. Sorrentino non nega questo tratto, ma lo osserva con un certo distacco.

