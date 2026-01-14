Paolo Rossi & The Football Legends al Broletto e in San Pietro
Dal 16 gennaio al 19 aprile 2026, a Como si terrà la mostra “Paolo Rossi & The Football Legends” presso il Palazzo del Broletto e in San Pietro in Atrio. L’esposizione, in coincidenza con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, offre un’occasione per scoprire il patrimonio sportivo e le storie dei grandi campioni del calcio. Un evento dedicato agli appassionati e a chi desidera approfondire la storia dello sport italiano.
Arriva in città la mostra “Paolo Rossi & The Football Legends”, in programma a Palazzo del Broletto e in San Pietro in Atrio a Como dal 16 gennaio al 19 aprile 2026, in concomitanza con lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.La mostra prevede una sezione che. 🔗 Leggi su Quicomo.it
