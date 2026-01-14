Paolo Rossi analizza il momento attuale della Juventus nel suo format Primo Tempo, evidenziando gli aspetti più rilevanti della stagione sotto la guida di Spalletti. In questo video, vengono approfonditi i punti critici e le possibili evoluzioni del club, offrendo un quadro chiaro e oggettivo della situazione. Un’analisi utile per chi desidera comprendere lo stato di forma e le sfide che attendono la squadra bianconera.

Paolo Rossi nel format Primo Tempo si è soffermato sui bianconeri analizzando nei dettagli il momento del club guidato da Spalletti. Paolo Rossi ha parlato nel format Primo Tempo sul canale youtube di analizzando il momento della Juventus e proiettandosi anche sul futuro. PAROLE – « Il punto è che noi in tre settimane ci giochiamo il posizionamento in campionato, la Champions League e poi anche la Coppa Italia e si scende in campo ogni tre quattro giorni. Qui sarà lo snodo. Perché? Perché Spalletti sta giocando su una struttura di squadra ormai quasi senza cambi. Cioè ne cambia uno o due non è più come prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi rivela: «Juve, siamo arrivati allo snodo della stagione. Ecco perché». L’analisi in VIDEO

Leggi anche: «Juve, siamo arrivati allo snodo della stagione. Ecco perché», l’analisi di Paolo Rossi – VIDEO

Leggi anche: Juve Sporting Lisbona, Paolo Rossi: «Gara intensissima, ma ieri allo Stadium non ha funzionato questa cosa». L’analisi – VIDEO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Caressa rivela su Spalletti: «Ora è tornato ad essere quello di prima, ma appena arrivato alla Juve...».

Rossi: "Bella Juve, finalmente una goleada. La sensazione più forte..." - il giornalista Paolo Rossi commenta telegraficamente la vittoria della Juventus contro la Cremonese: "La sensazione più forte stasera è che stiano crescendo tutti e i risultati ... tuttojuve.com