Paolo Rossi rivela | Juve siamo arrivati allo snodo della stagione Ecco perché L’analisi in VIDEO
Paolo Rossi analizza il momento attuale della Juventus nel suo format Primo Tempo, evidenziando gli aspetti più rilevanti della stagione sotto la guida di Spalletti. In questo video, vengono approfonditi i punti critici e le possibili evoluzioni del club, offrendo un quadro chiaro e oggettivo della situazione. Un’analisi utile per chi desidera comprendere lo stato di forma e le sfide che attendono la squadra bianconera.
Paolo Rossi nel format Primo Tempo si è soffermato sui bianconeri analizzando nei dettagli il momento del club guidato da Spalletti. Paolo Rossi ha parlato nel format Primo Tempo sul canale youtube di analizzando il momento della Juventus e proiettandosi anche sul futuro. PAROLE – « Il punto è che noi in tre settimane ci giochiamo il posizionamento in campionato, la Champions League e poi anche la Coppa Italia e si scende in campo ogni tre quattro giorni. Qui sarà lo snodo. Perché? Perché Spalletti sta giocando su una struttura di squadra ormai quasi senza cambi. Cioè ne cambia uno o due non è più come prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: «Juve, siamo arrivati allo snodo della stagione. Ecco perché», l’analisi di Paolo Rossi – VIDEO
Leggi anche: Juve Sporting Lisbona, Paolo Rossi: «Gara intensissima, ma ieri allo Stadium non ha funzionato questa cosa». L’analisi – VIDEO
Caressa rivela su Spalletti: «Ora è tornato ad essere quello di prima, ma appena arrivato alla Juve...».
Rossi: "Bella Juve, finalmente una goleada. La sensazione più forte..." - il giornalista Paolo Rossi commenta telegraficamente la vittoria della Juventus contro la Cremonese: "La sensazione più forte stasera è che stiano crescendo tutti e i risultati ... tuttojuve.com
Juve, Paolo Rossi: 'Quella col Napoli è una prova di inferiorità totale' - Nelle scorse ore i giornalisti Paolo Rossi e Mirko Nicolino hanno commentato a modo loro la sconfitta incassata dalla Juventus per 2- it.blastingnews.com
Rossi elogia la Juve: "Vittoria normale da grande squadra, si vede la mano di Spalletti" - Nel corso di Cose di Calcio su Radio Bianconera, Paolo Rossi ha commentato la convincente vittoria della Juventus contro il Sassuolo, soffermandosi sui segnali incoraggianti arrivati dal campo ... tuttojuve.com
L'ultima puntata di Primo tempo con Paolo Rossi - VIDEO Spalletti dovrà essere ancora già bravo facebook
Il 17 gennaio Paolo Rossi in scena al Sociale a Busto. Gabanella: “Spettacolo poetico di cabaret-psicoterapia” #in evidenza x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.