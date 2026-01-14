Paolo Morese presenta “Imago”, il suo nuovo album in uscita il 30 gennaio. Composto dal pianista e musicista, il progetto sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Un lavoro che riflette la sua ricerca musicale, offrendo un’esperienza sonora ricca di atmosfere e introspezione. Restate aggiornati per ascoltare le nuove composizioni di Morese e scoprire le sue ultime creazioni.

“Imago” è il nuovo album del compositore e pianista Paolo Morese. Il lavoro sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire dal 30 gennaio. L’artista: Paolo Morese, pianista e compositore, è diplomato in pianoforte e ha conseguito il biennio specialistico in pianoforte cameristico al conservatorio G. Martucci di Salerno ha all’attivo esperienze musicali in diverse formazioni cameristiche, corali e orchestrali. Ha studiato e approfondito diversi generi musicali dal jazz al pop, focalizzandosi in seguito sulla musica klezmer e folk irlandese. Ha all’attivo esperienze musicali in diverse formazioni jazz, dixieland e folk. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Paolo Morese , in arrivo “Imago”, il nuovo album

Leggi anche: In arrivo a gennaio “Hyperlove”, il nuovo album di Mika

Leggi anche: Geolier torna con il nuovo singolo Fotografia, in arrivo l’album

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sui social, molti utenti hanno paradossalmente criticato i giovani coinvolti nella strage di Capodanno per aver filmato l'incendio anziché scappare – Entra in gioco una serie di maccanismi psicologici: ne parliamo con Rosalba Morese (USI) facebook