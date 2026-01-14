Paola Grandis | la nuova voce del Noir colto tra storia e investigazione

Paola Grandis si distingue nel panorama del noir italiano contemporaneo con il suo ultimo romanzo. Attraverso una narrazione che unisce elementi storici e investigativi, l’autrice conferma la sua capacità di creare trame coinvolgenti e riflessioni profonde. La sua scrittura sobria e accurata contribuisce a consolidare il suo ruolo di voce autorevole nel genere, offrendo ai lettori un’esperienza letteraria ricca di introspezione e mistero.

Con il suo ultimo romanzo, Paola Maria Emilia Grandis si conferma una firma di rilievo nel panorama del giallo italiano contemporaneo. La sua capacità di intrecciare il rigore della ricerca storica con il ritmo serrato del noir moderno è ciò che rende la sua scrittura non solo avvincente, ma profondamente colta. Nell'ambito della rubrica Autori in Vetta abbiamo incontrato Paola Grandis, autrice dei romanzi Danza macabra e Non si uccide a Natale, Pahos edizioni. Due titoli di una serie investigativa intensa e suggestiva. Un dialogo tra scrittura, mistero e personaggi ch

