Lunedì, sulla spiaggia di Santa Clara del Mar, si è verificato un episodio di onda anomala che ha coinvolto numerosi bagnanti, provocando un morto e diversi feriti. L'incidente ha generato momenti di paura tra i presenti, sottolineando la pericolosità degli eventi naturali improvvisi lungo la costa atlantica argentina.

Attimi di panico sulla spiaggia di Santa Clara del Mar sulla costa atlantica dell’Argentina. Lunedì un’onda anomala ha travolto i bagnanti, causando momenti di terrore. Il fenomeno, noto come meteotsunami, cioè improvvisi innalzamenti e abbassamenti del livello del mare causati da rapide variazioni della pressione atmosferica e del vento, è avvenuto improvvisamente. L’onda, alta circa cinque metri, arrivata senza preavviso, ha causato almeno un morto e oltre 35 feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Panico sulla spiaggia di Santa Clara del Mar, onda anomala travolge i bagnanti: un morto e diversi feriti – Video

Leggi anche: Maltempo, onda anomala improvvisa travolge tutto: morti e feriti

Leggi anche: Tenerife, onda anomala travolge una piscina naturale: quattro morti e un disperso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Argentina, onda gigante travolge una spiaggia: un morto e 35 feriti; Panico sulla Costa Atlantica: un’onda anomala lascia un morto e oltre 30 feriti; Il “meteo tsunami” travolge la spiaggia lasciando un morto e dozzine di feriti durante la corsa per sfuggire all’ondata di 30 piedi in Argentina.

Si chiamava Tilly Smith. E una sola lezione a scuola le ha permesso di salvare decine di vite. Era il 26 dicembre 2004. Tilly, 10 anni, passeggiava sulla spiaggia di Mai Khao, in Thailandia, con la sua famiglia. Il loro primo viaggio all’estero insieme, un regalo d facebook