L'inchiesta Pandorogate ha attraversato diverse fasi, dalla fase delle accuse a quella dell’assoluzione. Il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, ha recentemente prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata, relativa alle iniziative del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Questo sviluppo conclude un procedimento avviato in precedenza, evidenziando l’esito favorevole per l’imprenditrice e le implicazioni legali del caso.

Il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, ha prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata per i casi legati al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. Ma com’è nata l’inchiesta passata alla cronaca con il nome di Pandorogate? E quali sono state le tappe principali della vicenda? Il Pandorogate scoppia nel dicembre 2023. Tutto è partito nel dicembre 2023, quando un articolo di Selvaggia Lucarelli e una querela del Codacons hanno fatto emergere i primi dubbi su due operazioni commerciali diverse, legate al nome di Chiara Ferragni. Da una parte la vendita del Pandoro Pink Christmas “Limited Edition”, del Natale 2022. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pandorogate, le tappe dell’inchiesta dalle accuse all’assoluzione

Leggi anche: Pandorogate, Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse di truffa

Leggi anche: Pandorogate, Chiara Ferragni e il crac della reputazione: le tappe del processo che ha scosso l'Italia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pandorogate, Chiara Ferragni e il crac della reputazione: le tappe del processo che ha scosso l'Italia - Il 'Pandoro gatè scoppia nel dicembre del 2023 ed è il primo capitolo della stagione personale e professionale più buia di Chiara Ferragni, che solo tre ... msn.com