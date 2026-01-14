Pandorogate Ferragni assolta dall’accusa di truffa

Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa nel procedimento legato ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione è stata presa al termine di un processo abbreviato, segnando la fine di una vicenda giudiziaria che aveva attirato l'attenzione dei media. La notizia rappresenta un elemento importante nel panorama legale e mediatico italiano.

MILANO, 14 GEN – Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L’influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

