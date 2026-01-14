Pandorogate Ferragni assolta dall’accusa di truffa

Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa nel procedimento legato ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione è stata presa al termine di un processo abbreviato, segnando la fine di una vicenda giudiziaria che aveva attirato l'attenzione dei media. La notizia rappresenta un elemento importante nel panorama legale e mediatico italiano.

MILANO, 14 GEN – Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L’influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pandorogate, Ferragni assolta dall’accusa di truffa Leggi anche: Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa per il Pandorogate Leggi anche: Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pandorogate, Chiara Ferragni assolta al termine del processo: "Sono commossa, ringrazio i miei followers" - Si chiude con un’assoluzione, tecnicamente con un proscioglimento per estinzione del reato, uno dei casi giudiziari e mediatici più rilevanti degli ultimi anni. giornalelavoce.it

Pandorogate, Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa - L'influencer è stata prosciolta al termine del processo abbreviato sui casi Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua. altoadige.it

Pandorogate, Chiara Ferragni assolta dai giudici del tribunale di Milano: "Commossa, ringrazio i miei avvocati e i miei follower" - Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato che la vede imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale ... affaritaliani.it

Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata per il pandoro gate

#Pandorogate Chiara #Ferragni è stata assolta dai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Era imputata per truffa aggravata, per presunti messaggi ingannevoli sui social. Commossa ha ringraziato i suoi legali e i suoi follower. x.com

#Pandorogate , cade l’aggravante della truffa: estinto il reato, assolta per improcedibilità Chiara #Ferragni facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.