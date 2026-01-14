Pandorogate Chiara Ferragni prosciolta | Reato di truffa era estinto

Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata riguardo alle vicende delle uova di Pasqua e del pandoro Pink Christmas. La decisione si basa sulla constatazione che il reato di truffa era estinto. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma la sentenza ha chiarito la posizione dell’influencer, confermando l’assenza di responsabilità penale in merito alle contestazioni iniziali.

L'influencer era indagata per truffa aggravata in merito ai casi delle uova di Pasqua e del pandoro Pink Christmas.

Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... msn.com

Chiara Ferragni, arriva la sentenza sul Pandoro Gate: cosa ha deciso il Tribunale - È arrivata la sentenza sul caso Pandoro Gate: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. donnaglamour.it

Pandorogate, Chiara Ferragni assolta: Reato di truffa era estinto

Per Chiara Ferragni è il giorno della verità. Assediata da fotografi e telecamere, è arrivata al tribunale di Milano dove il giudice si è ritirato in camera di consiglio e nel pomeriggio pronuncerà la sentenza di primo grado per il cosidetto "Pandorogate". Per l'influe facebook

#Pandorogate, #ChiaraFerragni in Tribunale per la sentenza: sono tranquilla e fiduciosa x.com

