Pandorogate | Chiara Ferragni prosciolta Due anni da incubo Dal divorzio al gossip

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel caso 'Pandorogate', dopo due anni di controversie. Le accuse di aver ingannato circa 30 milioni di follower sono state ritirate e le querele sono state ritirate. La vicenda, iniziata con il suo divorzio e proseguita con il gossip, si è conclusa con un risultato positivo per l'influencer, che ha risparmiato ulteriori conseguenze legali.

Chiara Ferragni ha risarcito, sono state ritirate le querele del caso 'Pandorogate' e cade l'aggravante di aver ingannato 30 milioni di follower attraverso il web e i propri canali social. Per questi motivi il Tribunale di Milano ha prosciolto l'influencer dall'accusa di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro nella vicenda della pubblicità ingannevole legata alle campagne dei 'Pandoro Pink Christmas' di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua '21-'22 di Dolci Preziosi attraverso utilizzando il proprio volto per sostenere l'acquisto di un nuovo macchinario per esplorare cure terapeutiche nei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing per l'Ospedale Regina Margherita di Torino e fare beneficenza all'associazione 'Bambini delle Fate'

