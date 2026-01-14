Pandorogate Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse di truffa

Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dalle accuse di truffa aggravata. La decisione dei giudici conclude un procedimento giudiziario che aveva attirato molta attenzione, confermando l’assenza di responsabilità dell’imprenditrice digitale. Per aggiornamenti e approfondimenti, iscriviti a DayItalianews.

La decisione dei giudici. Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata dal Tribunale di Milano. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione, ma il procedimento si è concluso con una sentenza di improcedibilità. Il processo sul "Pandorogate". Con la pronuncia dei giudici si chiude il caso noto come Pandorogate, legato anche alla vendita di uova di cioccolato promosse dall'imprenditrice digitale. Secondo l'accusa, sostenuta dai magistrati Eugenio Fusco e Cristian Barilli, le campagne pubblicitarie avrebbero indotto in errore i consumatori, presentando come benefiche iniziative che avrebbero generato un profitto illecito stimato in circa 2,2 milioni di euro, oltre a vantaggi di immagine non quantificabili.

