Pandorogate Chiara Ferragni e il crac della reputazione | le tappe del processo che ha scosso l' Italia
A dicembre 2023, il caso Pandorogate ha segnato un importante capitolo nella carriera di Chiara Ferragni, mettendo in discussione la sua reputazione pubblica. Questo processo rappresenta un momento di riflessione sulla figura dell'influencer e sull'impatto delle vicende giudiziarie sulla percezione pubblica, segnando un punto di svolta nella sua vita personale e professionale.
Il 'Pandoro gatè scoppia nel dicembre del 2023 ed è il primo capitolo della stagione personale e professionale più buia di Chiara Ferragni, che solo tre anni fa veniva definita in prima pagina sul New York Times come la «Kardashian italiana» e «una delle influencer più famose nel mondo». Alla fine dell’ennesimo anno trionfale per la crescita inarrestabile sia della sua popolarità sui social. 🔗 Leggi su Feedpress.me
