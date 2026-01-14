' Pandorogate' Chiara Ferragni assolta

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo abbreviato in cui era imputata per truffa aggravata relativa ai prodotti Pink Christmas e uova di Pasqua. La decisione conclude un procedimento che aveva attirato l’attenzione sui temi della pubblicità e della trasparenza nel settore commerciale. La vicenda, nota come ‘Pandorogate’, si è conclusa con l’assoluzione dell’imprenditrice digitale, confermando la sua posizione in merito alle accuse mosse.

17.36 Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato, che la vedeva imputata per truffa aggravata nei casi del pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: per l'accusa, avrebbe promosso la vendita dei dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza. Assolta per improcedibilità. L'influencer ha detto: "E' finito un incubo, giustizia è stata fatta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta perché non è stato riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è stata assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it