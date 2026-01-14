Pandorogate Chiara Ferragni assolta per improcedibilità

Chiara Ferragni è stata assolta dai giudici di Milano per improcedibilità, in relazione al caso Pandorogate. La decisione si basa sul fatto che il reato contestato, configurato come truffa semplice, è procedibile solo su querela di parte, e quindi non più perseguibile d’ufficio. La vicenda riguarda l’accusa iniziale, ora non più valida, che coinvolge l’imprenditrice e influencer in un contesto ancora oggetto di chiarimenti.

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni assolta dai giudici di Milano per improcedibilità. A Ferragni, infatti, non viene contestata l’aggravante, e il reato dunque, viene rubricato a truffa semplice, procedibile solo a querela di parte. In realtà, la querela contro l’imprenditrice era stata sporta, ma è decaduta dopo il pagamento da parte dell’influencer di risarcimenti attraverso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pandorogate, Chiara Ferragni assolta per improcedibilità Leggi anche: Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa per il Pandorogate Leggi anche: Pandorogate, Chiara Ferragni assolta: "Reato di truffa era estinto" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate: «Sono commossa, grazie ai miei follower»; Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate; Referendum, sulla data è battaglia di ricorsi. Il Colle firma il decreto. Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata. «Sono commossa, ringrazio tutti» - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... leggo.it

Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... msn.com

Chiara Ferragni, arriva la sentenza sul Pandoro Gate: cosa ha deciso il Tribunale - È arrivata la sentenza sul caso Pandoro Gate: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. donnaglamour.it

Per Chiara Ferragni è il giorno della verità. Assediata da fotografi e telecamere, è arrivata al tribunale di Milano dove il giudice si è ritirato in camera di consiglio e nel pomeriggio pronuncerà la sentenza di primo grado per il cosidetto "Pandorogate". Per l'influe facebook

#Pandorogate, #ChiaraFerragni in Tribunale per la sentenza: sono tranquilla e fiduciosa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.