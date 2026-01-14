Pandoro-gate | oggi la sentenza per Chiara Ferragni Sono tranquilla
Oggi a Milano si attende la sentenza relativa a Chiara Ferragni nel caso noto come
"Sono tranquilla". Chiara Ferragni, tailleur blu e tacchi a spillo, è arrivata a Milano per la sentenza, che è prevista a breve. L'imprenditrice è a processo per truffa aggravata per due casi di presunta pubblicità ingannevole, quella del Pandoro Balocco Pink Christmas, venduti a 9 euro invece che a 3, con il prezzo maggiorato giustificato dalla (presunta) beneficenza, e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. A processo anche l'ex collaboratore di Ferragni, Fabio Damato, e del presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. Il processo svolge davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, con rito abbreviato e a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
