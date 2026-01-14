Oggi a Milano si attende la sentenza relativa a Chiara Ferragni nel caso noto come

"Sono tranquilla". Chiara Ferragni, tailleur blu e tacchi a spillo, è arrivata a Milano per la sentenza, che è prevista a breve. L'imprenditrice è a processo per truffa aggravata per due casi di presunta pubblicità ingannevole, quella del Pandoro Balocco Pink Christmas, venduti a 9 euro invece che a 3, con il prezzo maggiorato giustificato dalla (presunta) beneficenza, e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. A processo anche l'ex collaboratore di Ferragni, Fabio Damato, e del presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. Il processo svolge davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, con rito abbreviato e a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pandoro-gate: oggi la sentenza per Chiara Ferragni. “Sono tranquilla”

Leggi anche: Pandoro Gate, Chiara Ferragni: "Sono tranquilla e fiduciosa"

Leggi anche: Processo Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate: l’accusa è di truffa aggravata

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata; Giorno decisivo: Oggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere |; Pandoro Gate, oggi la sentenza su Chiara Ferragni: cosa rischia.

Processo Chiara Ferragni, è attesa per oggi la sentenza per il Pandoro Gate: cosa rischia l'imprenditrice - Oggi, 14 gennaio 2026, è il giorno del giudizio per Chiara Ferragni. notizie.it