Pandoro-gate oggi la sentenza per Chiara Ferragni Il giudice in camera di consiglio lei | Sono tranquilla

Oggi si attende la sentenza nel caso Pandoro-gate, con Chiara Ferragni presente a Milano. La influencer, in abbigliamento sobrio, ha dichiarato di essere tranquilla in vista della decisione del giudice, prevista nel pomeriggio. La vicenda riguarda aspetti legali collegati alla sua attività e si inserisce nel contesto delle recenti discussioni pubbliche.
"Sono tranquilla". Chiara Ferragni, tailleur blu e tacchi a spillo, è arrivata a Milano per la sentenza, che è prevista nel pomeriggio a partire dalle 15,30. L'imprenditrice è a processo per truffa aggravata per due casi di presunta pubblicità ingannevole, quella del Pandoro Balocco Pink Christmas, venduti a 9 euro invece che a 3, con il prezzo maggiorato giustificato dalla (presunta) beneficenza, e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Sono coimputati anche l'ex collaboratore di Ferragni, Fabio Damato, e del presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. Il processo svolge davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, con rito abbreviato e a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
