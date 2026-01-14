Pandoro Gate niente condanna per Chiara Ferragni
Il procedimento penale a carico di Chiara Ferragni per le operazioni commerciali legate alle iniziative natalizie e pasquali è stato archiviato con un non luogo a procedere. La decisione riguarda le accuse di truffa aggravata in relazione alle campagne “Pandoro Balocco Pink Christmas” e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni”. La vicenda si conclude senza condanna, confermando l’assenza di responsabilità penale nel caso.
Milano, 14 gennaio 2026 – Si chiude con un non luogo a procedere il procedimento penale a carico di Chiara Ferragni, imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” (Natale 2022) e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022). La decisione è stata pronunciata dal giudice Ilio Mannucci Pacini, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. I pubblici ministeri Eugenio Fusco e Cristian Barilli avevano chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione. Il giudice ha dichiarato il “non luogo a procedere per accettazione della remissione delle querele”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
