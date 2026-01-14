Pandoro Gate niente condanna per Chiara Ferragni

Il procedimento penale a carico di Chiara Ferragni per le operazioni commerciali legate alle iniziative natalizie e pasquali è stato archiviato con un non luogo a procedere. La decisione riguarda le accuse di truffa aggravata in relazione alle campagne “Pandoro Balocco Pink Christmas” e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni”. La vicenda si conclude senza condanna, confermando l’assenza di responsabilità penale nel caso.

Milano, 14 gennaio 2026 – Si chiude con un non luogo a procedere il procedimento penale a carico di Chiara Ferragni, imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” (Natale 2022) e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022). La decisione è stata pronunciata dal giudice Ilio Mannucci Pacini, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. I pubblici ministeri Eugenio Fusco e Cristian Barilli avevano chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione. Il giudice ha dichiarato il “non luogo a procedere per accettazione della remissione delle querele”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Pandoro gate: chiesta condanna a 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni

Leggi anche: Chiara Ferragni: chiesta la condanna a 1 anno e 8 mesi per il 'Pandoro Gate'

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata; Giorno decisivo: Oggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere |; Pandoro Gate, oggi la sentenza su Chiara Ferragni: cosa rischia.

Si chiude Pandoro e Uova-gate, Chiara Ferragni assolta dalle accuse - La difesa: nessun dolo, al massimo pubblicità ingannevole, risarcimenti già versati ... rainews.it