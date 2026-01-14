Pandoro Gate l' uscita di Chiara Ferragni dal Tribunale di Milano

Chiara Ferragni è uscita dall’aula del Tribunale di Milano senza commentare, in attesa della sentenza sul caso noto come Pandoro Gate, prevista per le 15. La vicenda riguarda questioni legali legate alla sua attività imprenditoriale. Restano da chiarire i dettagli di un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, senza influire sulla sua presenza pubblica e professionale.

Chiara Ferragni esce dall'aula del Tribunale di Milano senza rilasciare dichiarazioni. La sentenza per il Pandoro Gate è attesa per le 15.30. L'influencer è accusata di truffa aggravata.

Pandoro Gate, Chiara Ferragni esce dal Tribunale. Il legale: Siamo convinti della sua innocenza

L’imprenditrice è imputata per truffa aggravata insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo in relazione alle operazioni di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi x.com

