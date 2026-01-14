Pandoro Gate l’improcedibilità salva Chiara Ferragni | assolti l’influencer e il suo ex braccio destro Lei in lacrime | La fine di un incubo

Pandoro Gate si conclude con l’assoluzione di Chiara Ferragni e del suo ex collaboratore, dopo un processo durato due anni. L’influencer ha espresso sollievo e gratitudine, definendo questa sentenza come la fine di un incubo. La vicenda, che aveva attirato molta attenzione, si conclude con un risultato positivo per chiara Ferragni, permettendole di riprendere serenamente le proprie attività.

“È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta”. Così l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, visibilmente commossa, ha commentato mercoledì l’assoluzione raccolta a Milano nel processo per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ferragni salvata dall’improcedibilità. Ferragni è stata salvata dall’improcedibilità. All’imprenditrice, infatti, non è stata contestata l’aggravante, e il reato dunque, è stato rubricato a truffa semplice, procedibile solo a querela di parte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

Chiara Ferragni assolta per il Pandoro Gate, presunta truffa è estinta: “Grazie avvocati e follower” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com