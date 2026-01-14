Pandoro Gate l' arrivo di Chiara Ferragni in tribunale | Sono tranquilla

Chiara Ferragni si presenta in tribunale a Milano, dove oggi viene discussa la presunta truffa aggravata legata al caso Pandoro Gate. La influencer si mostra serena e fiduciosa, consapevole della propria posizione. La sentenza, attesa con attenzione, potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica.

“Sono tranquilla e fiduciosa “. Sono le parole di Chiara Ferragni entrando in Tribunale a Milano dove oggi verrà pronunciata la sentenza sulla presunta truffa aggravata del Pandoro Gate. Una calca di telecamere e giornalisti ha accompagnato l’ingresso dell’influencer e imprenditrice nell’aula della terza sezione penale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

