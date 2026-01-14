Pandoro-gate colpo di scena | Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa, segnando la fine di una delle vicende giudiziarie e mediatiche più dibattute degli ultimi anni. La decisione rappresenta un importante chiarimento sulla posizione dell’influencer, chiudendo un capitolo che aveva attirato molta attenzione e discussioni pubbliche. La sentenza offre uno sguardo sulla complessità delle indagini e sulle dinamiche di notorietà e giustizia nel mondo contemporaneo.

Si chiude con una svolta radicale uno dei capitoli giudiziari e mediatici più discussi degli ultimi anni. Il tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza destinata a far rumore:  Chiara Ferragni è stata assolta  dall’accusa di truffa aggravata. Al centro del dibattimento, svoltosi con rito abbreviato davanti alla terza sezione penale, c’erano le operazioni commerciali legate al  Pandoro Pink Christmas  e alle uova di Pasqua, casi che avevano sollevato un polverone senza precedenti sulla gestione delle collaborazioni tra influencer marketing e solidarietà. Il verdetto firmato dal giudice Ilio Mannucci Pacini ha ribaltato l’impianto accusatorio che vedeva l’imprenditrice digitale sul banco degli imputati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

