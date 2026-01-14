Pandoro gate Chiara Ferragni è stata assolta

Si conclude con un proscioglimento il procedimento giudiziario che vedeva coinvolta Chiara Ferragni, relativo ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La vicenda, durata mesi, si è risolta senza conseguenze legali per la influencer, confermando l’assenza di responsabilità nell’ambito delle indagini. La notizia rappresenta una conclusione importante nel contesto delle recenti polemiche che avevano interessato Ferragni.

Si è concluso con un proscioglimento il procedimento giudiziario a carico di Chiara Ferragni legato ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione è stata presa dal giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'influencer era finita a giudizio con l'accusa di truffa aggravata per presunti messaggi ritenuti ingannevoli diffusi sui social network, attraverso i quali, secondo l'impostazione accusatoria, la promozione dei prodotti dolciari avrebbe fatto intendere che una parte degli incassi fosse destinata a iniziative di beneficenza.

