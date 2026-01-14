Pandoro-gate Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata nel caso noto come Pandoro-gate. La vicenda riguarda le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” di Balocco e alle uova Dolci Preziosi, nelle quali l’influencer era coinvolta come imputata. La decisione della corte ha chiarito la posizione della Ferragni, confermando la sua estraneità alle accuse sollevate nel procedimento giudiziario.

Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata nell'ambito del processo del cosiddetto Pandoro-gate, la vicenda che vede imputata l'influencer per le campagne benefiche legate al pandoro "Pink Christmas" Balocco e alle uova Dolci Preziosi. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, che ha prosciolto anche Fabio Maria Damato e Francesco Cannillo. Per l'imprenditrice digitale era stato chiesta una condanna a un anno e 8 mesi. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco aveva chiesto la condanna, sempre a un anno e otto mesi, anche per Fabio Maria Damato, ex braccio destro dell'imprenditrice digitale, mentre per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID, era stato chiesto un anno.

