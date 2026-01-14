Pandoro gate assolta Chiara Ferragni | nessuna condanna per la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino

Il tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni nel caso relativo al cosiddetto

Assolta. Al tribunale di Milano è arrivata oggi, 14 gennaio, la sentenza del processo di primo grado all’influencer Chiara Ferragni. Era accusata di truffa aggravata per lo scandalo del pandoro gate e della finta beneficenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il giudice Ilio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Pandoro gate, assolta Chiara Ferragni: la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino non era una truffa

Leggi anche: Pandoro gate, assolta Chiara Ferragni: la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino non era una truffa aggravata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita»; Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Referendum, sulla data è battaglia di ricorsi. Il Colle firma il decreto.

Assolta Chiara Ferragni, la sentenza sul Pandoro Gate: ecco cosa ha deciso il Tribunale - Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento noto come Pandoro Gate. alfemminile.com