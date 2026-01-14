Pandoro gate assolta Chiara Ferragni | nessuna condanna per la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino
Il tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni nel caso relativo al cosiddetto
Assolta. Al tribunale di Milano è arrivata oggi, 14 gennaio, la sentenza del processo di primo grado all’influencer Chiara Ferragni. Era accusata di truffa aggravata per lo scandalo del pandoro gate e della finta beneficenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il giudice Ilio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Pandoro gate, assolta Chiara Ferragni: la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino non era una truffa
Leggi anche: Pandoro gate, assolta Chiara Ferragni: la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino non era una truffa aggravata
È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita»; Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Referendum, sulla data è battaglia di ricorsi. Il Colle firma il decreto.
Assolta Chiara Ferragni, la sentenza sul Pandoro Gate: ecco cosa ha deciso il Tribunale - Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento noto come Pandoro Gate. alfemminile.com
Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta perché non è stata riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it
Chiara Ferragni, arriva la sentenza sul Pandoro Gate: cosa ha deciso il Tribunale - È arrivata la sentenza sul caso Pandoro Gate: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. donnaglamour.it
Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook
Ultim'ora Caso Pandoro gate, #ChiaraFerragni prosciolta dalle accuse. (Repubblica) x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.